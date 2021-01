MADRID (9 gennaio 2021) - L'Armani Milano, attesa domani a Cremona per il match contro la Vanoli, è attualmente bloccata a Madrid a causa della nevicata che ha paralizzato la capitale spagnola. L'Olimpia, che ieri sera ha sconfitto il Real in Eurolega, dovrebbe scendere sul parquet del PalaRadi alle 17, ma se il decollo verrà ulteriormente rinviato la partita rischia di saltare. La squadra di Ettore Messina e quella di Paolo Galbiati sono in attesa di novità dall'aeroporto di Barajas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO