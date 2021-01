Cremonese, Pecchia: "Ci sono le potenzialità per uscire da questa situazione"

CREMONA (8 gennaio 2021) - “La fiducia che ho sentito nei miei confronti mi ha spinto ad accettare questa nuova avventura”. Fabio Pecchia si presenta così al primo giorno da allenatore della Cremonese, affiancato dal direttore generale Ariedo Braida. “La storia del club è stimolante per qualsiasi allenatore, il blasone dei grigiorossi è benzina per chi viene a lavorare qua. Conosco già la squadra dal punto di vista tecnico. Ci sono le potenzialità per uscire da questa situazione, i prossimi giorni serviranno per approfondire anche la conoscenza di ognuno dal punto di vista caratteriale e motivazionale".

Pecchia subentra a campionato in corso, una novità nella sua carriera di allenatore.

“Adesso abbiamo davanti il finale del girone di andata e poi tutto il girone di ritorno per fare bene. In testa ho solo l’appuntamento a Pescara che sarà uno scontro diretto, ma parallelamente curerò la crescita a lungo termine della squadra. Spero di recupera anche gli infortunati e poi tenere lontana la squadra dai pensieri di mercato che destabilizza chiunque in questo momento”.

Classe 1973, il tecnico di Formia ha portato con sé il collaboratore Antonio Porta, il preparatore dei portieri Nando Coppola e Marco Antonio Ferrone (preparatore atletico). Domani Pecchia vedrà la squadra per la prima volta e farà sostenere il primo allenamento dopo la sosta invernale. Domenica 17 la trasferta a Pescara.

