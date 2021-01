Cremonese, per la panchina si avvicina Pecchia

CREMONA (7 gennaio 2021) - Il nodo allenatore si sta sciogliendo lentamente in casa Cremonese. Per Pierpaolo Bisoli le ore sono contate e tra la rosa di nomi seguiti prende corpo l’ipotesi Fabio Pecchia reduce da un campionato in serie C con la Juventus U23 con cui ha conquistato la Coppa Italia di categoria. In giornata sono attese comunicazioni ufficiali.

