SANT’ELPIDIO A MARE (6 gennaio 2021) - Federica Venturelli colpisce ancora. La giovane promessa del ciclismo di San Bassano (16 anni il prossimo 12 gennaio) ha conquistato per il terzo anno consecutivo il Giro d’Italia Ciclocross. Vittoria nella tappa conclusiva e maglia rosa per la cremonese del Gs Cicli Fiorin, in questo periodo inarrestabile, che solo pochi giorni fa a Montodine si era laureata campionessa regionale nella specialità off road. Anche stavolta, nelle Marche, Federica ha staccato le avversarie e blindato senza discussioni il primato nella classifica generale dopo 7 tappe in tutta la Penisola, dalle Dolomiti friulane alla Puglia, percorsa in lungo e in largo sempre al fianco dell’insperabile papà Giovanni. Per la sambassanese arriva così un successo di grande rilevanza nazionale al termine della più importante tra le corse a tappe del ciclocross. Seconda in rimonta alle spalle della Venturelli la compagna di squadra Anita Baima e terza la bresciana Arianna Bianchi, che nel 2021 correrà su strada con i colori della nuova formazione femminile della Biesse Arvedi Cycling di Cremona. La Venturelli ora proverà a completare una tripletta da record la prossima domenica, a Lecce, con l’assalto al titolo italiano ciclocross Donne Allieve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO