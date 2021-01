Cremonese, tra i pali arriva Carnesecchi

CREMONA (5 gennaio 2021) - Il primo colpo di mercato della Cremonese è Marco Carnesecchi, portiere 20enne dell'Atalanta (che lo ha ceduto in prestito) e nell'ultima stagione tra i pali del Trapani. Carnesecchi, riminese, è cresciuto nelle giovanili del Cesena per passare poi ai bergamaschi. Con il club nerazzurro ha vinto il campionato Primavera 2018/19. Ceduto in prestito al Trapani, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B. Nel settembre 2019 ha esordito tra i pali dell’Italia Under 21. Carnesecchi è quindi il quarto portiere in forza alla Cremonese oltre a Volpe, Alfonso e Zaccagno. Sul fronte allenatore, rimane decisamente traballante la panchina di Bisoli.