Cremonese - Chievo diretta ore 18

CREMONA (4 gennaio 2021) - La Cremonese non ha ancora vinto una partita contro squadre che viaggiano nella parte alta della classifica e per l’ennesima volta corre il rischio di essere ingoiata in piena zona playout, dalla quale tiene fuori il naso solo grazie alla vittoria contro il Cosenza. Cose già viste e già sentite, premesse davvero desolanti in vista della sfida in programma oggi allo stadio Zini (ore 18) contro un Chievo reduce da quattro pareggi consecutivi e che, con due gare da recuperare, può ambire nettamente ad entrare in zona playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO