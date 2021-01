Stasera Germani-Vanoli: l'ex Sacchetti tifa... Brescia

BRESCIA (3 gennaio 2021) - "Ho Cremona nel cuore ma stasera tifo Brian. Altrimenti chi la sente mia moglie?". Così Meo Sacchetti, ex coach della Vanoli e ct della Nazionale in una intervista alla vigilia del derby tra Germani Brescia e Vanoli Cremona in programma stasera alle 20.45. Nella squadra di coach Buscaglia gioca Brian Sacchetti, figlio del commissario tecnico. Una partita molto importante non solo perché si tratta di un derby ma anche perché le due squadre si giocano punti importanti per la Final Eight.

