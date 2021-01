Germani-Vanoli: Brescia, ore 20.45

CREMONA (3 gennaio 2021) - Nei derby ci si divide sempre tra chi li considera partite come tutte le altre e chi invece gare speciali. L’edizione 2021 di Brescia-Cremona di fatto sta un po’ nel mezzo. C’è la tensione giusta per una gara importante, ma il fatto di non avere i tifosi a bordo campo fa perdere molto sale alla contesa. Due squadre appaiate a 10 punti, ma con i padroni di casa costruiti per dare fastidio a chi voleva giocarsi il campionato e gli ospiti risorti all’ultimo minuto e con un roster a bassissimo budget. La pallacanestro, lo sport in generale, però non dà mai troppi punti di riferimento e ora ci si trova ad affrontare una gara speciale. Speciale perché per entrambe le squadre rappresenta una sorta di spartiacque nella stagione più pazza di sempre.

