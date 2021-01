Montodine, arriva Fabio Aru

MONTODINE (2 gennaio 2021) - Montodine si prepara ad accogliere Fabio Aru e lo spettacolo del ciclocross. Nonostante le incertezze legate alla neve, che aveva coperto gran parte del percorso e i parcheggi (prontamente ripuliti nelle scorse ore dagli organizzatori), oggi e domani andrà regolarmente in scena il «Ciclocross Città di Cremona – Memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia» in località Cascina Angelina. Con la presenza d’eccezione, tra i 450 atleti iscritti, dello scalatore sardo vincitore della Vuelta 2015. Un vip del ciclismo per un appuntamento fortemente voluto e confermato in calendario dal Vélo Club Cremonese B&P Recycling, a partire dal presidente Cristiano Colleoni e dal direttore tecnico Fulvio Feraboli, con la fondamentale ospitalità del nuovo presidente regionale della Fci, il ‘padrone di casa’ Stefano Pedrinazzi (il tracciato è stato disegnato all’interno della sua tenuta). Primo evento ciclistico in provincia di Cremona nel 2021, il ciclocross di Montodine vedrà quindi debuttare domani pomeriggio (ore 14.15) Aru con i colori della nuova squadra, la sudafricana Qhubeka-Assos, dopo l’addio alla UAE Emirates. Il 30enne sardo originario di Villacidro è tornato al suo primo amore, il ciclocross, e dopo aver partecipato negli scorsi giorni alle prove di Ancona e San Fior sarà tra i protagonisti del «Città di Cremona».

