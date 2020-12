Reggina-Cremonese diretta ore 15: le formazioni

REGGIO CALABRIA (30 dicembre 2020) - Il 2020 per la Cremonese si chiude con una delicata trasferta in casa della Reggina (stadio Granillo, ore 15). Uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti: la squadra dell’ex tecnico Marco Baroni punta a lasciare la zona playout, quella di Bisoli vuole evitare il sorpasso in classifica e cerca di chiudere l’anno ancora con due piedi in zona salvezza. Una classifica che la Cremonese ha costruito principalmente proprio negli scontri diretti, in particolare grazie alla doppia vittoria contro Cosenza e Pordenone. Uscire indenni dal Granillo è dunque il primo obiettivo dei grigiorossi che prima della sosta riceveranno in casa lunedì 4 gennaio il Chievo Verona.

