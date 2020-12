Cremonese, in arrivo il terzino destro Fabrizio Cacciatore

CREMONA (27 dicembre 2020) - Fabrizio Cacciatore potrebbe essere il primo acquisto della campagna invernale della Cremonese. La società grigiorossa ha contattato il giocatore che era svincolato dallo scorso giugno dopo l’esperienza a Cagliari. Tra le parti c’è stato un primo contatto e la trattativa sta già decollando. Cacciatore infatti sarà a Cremona nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e solo successivamente verrà concluso il contratto. L’annuncio potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Cacciatore, essendo libero da vincoli, può già dunque portarsi avanti e raggiungere l’accordo con i grigiorossi anche prima dell’apertura delle liste di mercato.

Cacciatore è un terzino destro che può anche fare il centrale nella difesa a tre. Classe 1986, l’esperto giocatore ha indossato le maglie di Sampdoria, Siena, Varese, Verona, Chievo e Cagliari dove ha maturato una grande esperienza in serie A. Dopo essere passato al Cagliari la scorsa estate Cacciatore non ha rinnovato il contratto ed è rimasto libero. Ora la proposta della Cremonese che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

