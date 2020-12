Vanoli-Brindisi: diretta ore 20

CREMONA (27 dicembre 2020) - Un Brindisi a Natale. Non poteva esserci accoppiata migliore, ma per fare davvero festa la Vanoli oggi dovrebbe tornare alla vittoria. Il tutto contro i pugliesi, dopo tre sconfitte consecutive. Certo, la gara di questa sera si presenta complicata e l’ultima del ciclo terribile di dicembre. La formazione di Vitucci arriverà al PalaRadi da seconda in classifica e con la bava alla bocca per aver perso in casa il primato contro Pesaro. Il tutto dopo qualche giorno dallo storico successo contro l’Olimpia. Insomma Brindisi è sicuramente una formazione che può puntare in alto, forse non allo scudetto, ma a un piazzamento importante. Cremona arriva da tre sconfitte che hanno messo in mostra tutte le difficoltà del team di Galbiati , arrivato a corto di fiato. Per poter fare un grande risultato questa sera servirà difendere bene e soprattutto ritrovare un po’ di vena in attacco.

