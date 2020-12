Cremonese-Monza: diretta ore 21

CREMONA (27 dicembre 2020) - Questa sera c’è la corazzata Monza per l’ultimo impegno allo stadio Zini di un 2020 che tra le mura amiche non ha registrato numeri particolarmente esaltanti, anche se il mese di dicembre ha registrato un incoraggiante serie di otto punti in quattro partite. Una sfida molto particolare per Pierpaolo Bisoli che al fischio di inizio (ore 21) toccherà quota 500 panchine da professionista: dall’esordio assoluto del 17 agosto 2005 a oggi, il tecnico di Porretta Terme ha collezionato 31 panchine in serie A, 242 in B, 170 in Lega Pro e altre 44 fra Coppa Italia maggiore e di serie C, più altre 12 in tornei post season. Per festeggiare nel migliore dei modi, l’allenatore tenta di firmare il record di tre vittorie consecutive, impresa che non gli è ancora riuscita da quando guida la Cremonese.

