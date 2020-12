Vanoli Cremona - Banco di Sardegna Sassari diretta ore 16

CREMONA (23 dicembre 2020) - È ancora a pieni giri il frullatore della serie A per la Vanoli. Una gara ogni tre giorni, né il tempo di godersi una vittoria, ma nemmeno per piangersi troppo addosso per una sconfitta. Tra recuperi e normali turni non c’è un attimo di sosta e quindi la sconfitta contro la Fortitudo è ormai alle spalle e oggi ci sarà l’occasione di riscatto contro Sassari di Gianmarco Pozzecco. Di certo non una gara soft per cercare di riprendere la marcia vesto la salvezza. Ma si sa, in questo periodo vittorie e sconfitte restano legate a un filo sottile. Basta un dettaglio per passare da uno all’altro caso.

