Pordenone - Cremonese diretta ore 19

CREMONA (22 dicembre 2020) - Tra la Cremonese vista ad Empoli e quella vista contro il Cosenza, Pierpaolo Bisoli vorrebbe trovare la via di mezzo, la summa che esprima solo il buono di quanto visto nelle ultime due uscite terminate con risultati opposti: ovvero una squadra che non subisce la gara, che tiene bene il campo e gestisce ordinatamente il possesso palla, ma che allo stesso tempo riesca ad essere efficace anche in attacco.

Per farla breve una Cremonese che riesca a sbloccare il risultato anche contro il Pordenone senza però farsi schiacciare troppo e riesca ad amministrarlo senza l’evidente affanno mostrato allo Zini pochi giorni fa.

I grigiorossi tornano nuovamente in campo questa sera per la 14ª giornata del campionato di serie B allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro che ospita le gare casalinghe del Pordenone (inizio alle ore 19).

