Bindar campione italiano Youth - 64 kg

CREMONA (20 dicembre 2020) - Alex Bindar è campione italiano della categoria Youth - 64 kg. Il pugile dell'Abc Cremona ha dominato la finale con l'esperto Marco Filippi dimostrando da subito di essere decisamente più pimpante e reattivo. Un assolo quello del pugile del maestro Paolo Garavelli che ha messo a segno da subito colpi importanti e non ha mai lasciato respiro all'avversario. "Le lacrime dello scorso anno - ha commentato Bindar che non ha potuto prendere parte alle finali junior del 2019 per un infortunio al ginocchio - si sono trasformate in rabbia che ho scaricato in allenamento quest'anno. Ringrazio il maestro e la società, sono felicissimo". "Sono io ad imparare da lui - ha aggiunto il maestro Garavelli - non lui da me. Non ho parole, solo un profondo orgoglio per quello che abbiamo fatto".