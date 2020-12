Treviso-Vanoli: PalaVerde ore 19

CREMONA (16 dicembre 2020) - La nuova Vanoli formato bulldozer è pronta ad un’altra battaglia. Questa sera alle 19 infatti la truppa di coach Galbiati dovrà affrontare un’altra sfida molto delicata contro una diretta rivale per la salvezza (almeno sulla carta). Al PalaVerde i biancoblù sfideranno Treviso, formazione molto interessante allenata da un coach brillante come Menetti. Anche l’occasione per poter riabbracciare uno dei giocatori che lo scorso anno stava facendo un percorso importante in maglia Vanoli, si tratta di Nikola Akele sempre più a suo agio in serie A.

L’obiettivo di Cremona è quello di sfruttare l’onda lunga di una stato di forma strabiliante per poter portare a casa un altro risultato importante in questo recupero dell’ottava giornata di campionato. Un’impresa non facile visto che Treviso sembra avere trovato un buon ritmo. Anche nella sfida persa a Sassari, la squadra di Logan e compagni ha lottato fino alla fine senza mai mollare un centimetro di campo.





