E'Più Casalmaggiore-Imoco Conegliano: diretta ore 18

CASALMGGIORE (16 dicembre 2020) - La Èpiù Casalmaggiore torna in campo stasera (ore 18, PalaRadi) a caccia dei tre punti a quasi un mese di distanza dall’ultima volta (era il 21 novembre, vittoria al PalaRadi contro Cuneo) e lo fa orfana di un’altra pedina, Elitsa Vasileva, accasatasi a Scandicci, con un organico ridotto ai minimi termini (undici effettive, il minimo sindacala) e con un mercato che, sfumata la pista Markovic data l’indisponibilità contingente dell’austriaca, fatica a trovare sbocchi nel breve periodo. I presupposti non sono certo dei migliori, dunque, avuto conto che la squadra non testa il proprio ritmo partita da diverso tempo, dovrà tornare in campo con l’ennesimo assetto modificato della stagione, sesto starting six diverso in dodici partite, e lo farà, peraltro, con la squadra più forte del pianeta, solo perchè non si è certi ci sia vita altrove.

Al PalaRadi sbarca infatti l’astronave delle marziane di Conegliano, squadra campione del mondo in carica che non perde da un anno e che negli ultimi dodici mesi ha lasciato per strada cinque set nel campionato italiano, uno dei quali proprio contro la Èpiù Casalmaggiore di coach Parisi.

