Vanoli a Treviso: tutti abili e arruolati

CREMONA (15 dicembre 2020) - Tutti abili e arruolati. La Vanoli si gode il suo momento magico e anche in allenamento i riscontri continuano ad essere positivi. La squadra sta bene, non ci sono acciacchi. Ieri la seduta è stata produttiva e positiva. La squadra partirà per Treviso dove domani giocherà il recupero. Dopo l’allenamento di ieri i test rapidi, da protocollo anti Covid, ma in questo senso la squadra ha già dato ampiamente.

Nel frattempo uno sguardo va anche alla partita di domenica in casa della Fortitudo Bologna. Con l’arrivo di Dalmonte la squadra si è mossa, nuovamente, sul mercato. Approfittando del ritiro dal campionato di Roma, gli emiliani si sono assicurati un giocatore interessante come l’ala-centro Dario Hunt. Atleta di fisico e atletismo che quindi è rimasto nel nostro campionato. La Fortiduto potrebbe intervenire di nuovo pescando ancora da un ex Roma come l’italiano Tommaso Baldasso.

