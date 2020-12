Empoli - Cremonese: diretta ore 21

CREMONA (15 dicembre 2020) - Confortata dalla striscia di risultati positivi che hanno dato un po’ di respiro alla classifica, sconsolata per aver mancato due volte consecutive una vittoria che sentiva già tra le mani. La Cremonese, per la 12ª giornata del campionato di serie B, si presenta questa sera in casa del portentoso Empoli (stadio Castellani, ore 21) secondo in classifica e intenzionato a non lasciare scappare la capolista Salernitana, per capire ancora bene di che pasta è fatta. Perché non si può negare che la squadra di Bisoli abbia cambiato modo di stare in campo ritrovando un certo feeling con il gol, ma è un dato di fatto che ogni sforzo sembra insufficiente per scaldare veramente la stagione e togliere quella preoccupazione dettata da una classifica che guarda più verso il basso. La stessa sensazione di difficoltà che si respirava nel finale della scorsa stagione, quando però erano il tempo tiranno e i molti punti da rimontare a togliere sapore anche alle vittorie sudate.

In panchina questa sera mancheranno le urla di Bisoli, che si farà sentire dalla tribuna (grazie allo stadio vuoto), perché il giudice sportivo lo ha squalificato una giornata. Al suo posto ci sarà il vice Simone Groppi.

