Cremonese-Ascoli: diretta ore 14

CREMONA (12 dicembre 2020) - Cremonese avanti tutta nel segno della continuità. Si chiude oggi contro l’Ascoli (ore 14) la serie di tre gare consecutive casalinghe che finora ha fruttato un bottino di quattro punti. Non una cosa da poco, visti gli effetti benefici a livello di morale e di classifica. Una classifica che la Cremonese vuole costantemente migliorare, a cominciare proprio da oggi, perché il pericolo di ritrovarsi sul fondo è ancora concreto. C’è un solo modo per cancellare il brutto avvio di stagione: sarà necessario non perdere lo scontro diretto con l’Ascoli che punta ad agganciare i grigiorossi di Bisoli per spezzare una serie negativa molto preoccupante.

