Cabrini piange Rossi: «Ho perso un altro fratello»

CREMONA (11 dicembre 2020) - Un ex grigiorosso che con Paolo Rossi ha vinto un mondiale è un affranto Antonio Cabrini che ha voluto rilasciare qualche parola solo alle agenzie. «Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare». Al telefono, Antonio Cabrini, compagno di squadra di Paolo Rossi per tanti anni alla Juve e in Nazionale, è distrutto nel ricordare il goleador dell’Italia Mundial. Il riferimento di Cabrini è anche per il fratello Ettore scomparso prematuramente nei mesi scorsi.

