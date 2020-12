Clamoroso: il calcio lombardo resta senza governo

MILANO (10 dicembre 2020) - Le dimissioni di alcuni consiglieri regionali, tra cui quello cremonese Paolo Loschi, lasciano il Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti senza un governo. Il calcio lombardo sarà dunque guidato da un reggente dopo la decisione presa nella serata di mercoledì da alcuni componenti del consiglio. Un terremoto che mette in serio pericolo tutte le scadenze già calendarizzate per la ripresa dei campionati e per la convocazione dell'assemblea elettiva. Stando alle prime ricostruzioni, i consiglieri dimissionari l'avrebbero fatto in segno di rispetto nei confronti del presidente uscente Giuseppe Baretti che al momento non è in grado di ripresentare la propria candidatura. Per questo motivo, alcuni membri del consiglio hanno ratificato le proprie dimissioni comne atto di fedeltà nei confronti di Baretti.

Il calcio lombardo sarà quindi guidato da un commissario che entro novanta giorni dovrà indicare la data dell'assemblea elettiva. Un periodo di tempo che potrebbe consentire a Baretti di prendere una decisione definitiva sulla propria candidatura o meno.

