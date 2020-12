Vanoli Cremona - Acqua S. Bernardo Cantu' diretta ore 19.30

CREMONA (9 dicembre 2020) - Nemmeno il tempo di godersi l’impresa di Bologna contro Reggio Emilia che la Vanoli torna in campo oggi. Alle 19.30 al PalaRadi arriverà Cantù per uno dei tanti recuperi che si troverà di fronte Cremona dopo la sosta forzata dovuta al Covid. Se contro Reggio si è vista una squadra superlativa, con soli tre allenamenti alle spalle, oggi servirà la stessa intensità per venire a capo di una sfida tradizionalmente complicata. La Vanoli infatti ha sempre patito i canturini, anche nei momenti d’oro del 2019. Una squadra molto fisica e atletica, soprattutto ben allenata da una vecchia conoscenza della pallacanestro nostrana (e non solo): Cesare Pancotto.

