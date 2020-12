Cremonese - Brescia diretta ore 15

CREMONA (8 dicembre 2020) - La Cremonese prova a farsi largo nel gruppone delle squadre pericolanti per fare un balzo deciso in zona salvezza. Oggi pomeriggio allo stadio Zini si recupererà la gara contro il Brescia, valida per la quinta giornata rinviata lo scorso 25 ottobre direttamente dalla Lega B dopo che nelle Rondinelle era stato registrato un caso di positività al Covid. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 15.

Gli avversari raggiungeranno Cremona dal ritiro dove si sono rinchiusi dopo la recente sconfitta per 2-1 a Reggio Calabria e che è costato il posto al tecnico Diego Lopez. La squadra sarà affidata temporaneamente a Daniele Gastaldello, in futuro è atteso l’ex grigiorosso Davide Dionigi ancora legato all’Ascoli. Sarà dunque un match tra due squadre convalescenti con la Cremonese più sollevata di morale dopo aver centrato la prima vittoria del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO