Cremonese - Virtus Entella diretta ore 14

CREMONA (5 dicembre 2020) - Vivacchia in trasferta, soffre tremendamente in casa. La Cremonese non ha più voce in capitolo allo stadio Zini, dove ha incassato finora due sconfitte e ottenuto un solo pareggio senza mettere a segno una sola rete. C’è stato un campionato (non molto lontano) in cui allo Zini gli avversari segnavano con il binocolo, perché la Cremonese, sul campo amico, aveva una delle difese meno perforate d’Europa. Oggi invece, via Persico è misera terra di conquista. Un dettaglio non da poco. La capolista Salernitana ha costruito la propria leadership all’Arechi, dove ha conquistato due terzi dei suoi punti, mentre la squadra di Bisoli fatica ovunque e principalmente tra le mura amiche. Oggi scatta una settimana in cui i grigiorossi calcheranno l’erba di via Persico per tre volte consecutive, alla ricerca di quella continuità di cui si parla da tanto ma invano. Si parte alle 14 contro la Virtus Entella, poi martedì arriverà il Brescia e sabato prossimo toccherà all’Ascoli. Se non si riesce a fare bottino in questi sette lunghi giorni si aprirà un baratro pericolosissimo. In più, oggi contro la Virtus Entella si giocherà la sfida tra le uniche due squadre ancora a secco di vittorie.

