Pergolettese - Juventus U23 diretta ore 15

CREMA (2 dicembre 2020) - C’è la Juventus come digestivo per provare a mandar giù il boccone amaro delle ultime tre sconfitte consecutive. I bianconeri versione Under 23 saranno oggi al Voltini (fischio d’inizio alle 15) per affrontare una Pergolettese, ferita e bastonata dal giudice sportivo, che non ha ancora digerito lo zero al quoto ottenuto nel recente trittico contro Lecco, Pro Vercelli e Renate. I risultati hanno penalizzato oltremisura l’équipe cremasca, desiderosa di riscatto. Nei due giorni a disposizione per preparare la gara, mister De Paola ha cercato di incidere soprattutto sull’aspetto mentale, per togliere quel nervosismo e quelle amnesie che nelle ultime giornate sono state pagate a caro prezzo.

