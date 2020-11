Reggiana-Cremonese: diretta dalle ore 15

CREMONA (29 novembre 2020) - Dare uno scossone alla classifica. Resta sempre identico l’imperativo della Cremonese che al pari della Virtus Entella è l’unica squadra a non aver ancora centrato una vittoria in campionato. Sfiorata, ma mai raccolta.

Oggi i grigiorossi scenderanno in campo al Mapei Stadium (ore 15) contro una Reggiana frastornata dal sonoro 7-1 incassato a Lecce e più che mai intenzionata a non ripetere una prestazione del genere. Finora tutte le gare della squadra di Bisoli sono state tirate dal punto di vista del risultato, ma non tutte sono state eccellenti sul piano del gioco.

