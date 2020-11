E'più, Boselli: 'C'è già una soluzione per il dopo Vasileva'

CASALMAGGIORE (28 novembre 2020) - Il presidente della Vbc Casalmaggiore Massimo Boselli Botturi fa il punto della situazione dopo l'addio di Vasileva e rassicura i tifosi. "Non è una situazione che ci coglie impreparati e posso dire che entrambe le parti avevano la possibilità di manifestare la propria volontà entro il 21 novembre e nessuna delle due parti l'ha fatto". Una dichiarazione già indicativa del fatto che la scelta sia stata bilaterale e, se non condivisa quantomeno accettata reciprocamente di buon grado. Sul mercato aggiunge "c'è una soluzione che mi piace molto e che spero possa andare in porto perché sarebbe quella ideale per risolvere il problema in posto quattro. Credo che ora la priorità sia trovare un giocatore di posto quattro che garantisca equilibrio in seconda linea anche in virtù dei progressi di Bajema nella quale ho massima fiducia". Poche indicazioni sul nome ma sulla provenienza il numero uno di Via Baslenga si sbilancia. "Meglio non fare operazioni strane, come dice il proverbio, moglie e buoi...".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO