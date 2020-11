Alla Cantarini la Palma d'argento al merito tecnico

CREMONA (27 novembre 2020) - Il Coni ha conferito a Germana Cantarini la Palma d'argento al merito tecnico per l'anno 2019 in riconoscimento dei risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo. Con questa onorificenza - si legge nella lettera a firma di Giovanni Malagò - l'organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le capacità della Cantarini e i risultati conseguiti nell'attività sportiva, esprime anche profonda riconoscenza per il suo impegno dedicato allo sport in tanti anni.

