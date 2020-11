Vanoli, vota il quintetto migliore della storia della serie A

CREMONA (23 novembre 2020) - Dopo dodici anni di serie A è arrivato il momento di prendere il posto del presidente Aldo Vanoli e creare il proprio roster preferito. Parte da oggi e si chiama ‘Vota il quintetto’ il nostro gioco in cui addetti ai lavori e normali tifosi potranno costruire il proprio starting five della storia della serie A della Vanoli. Naturalmente bisognerà indicare anche l’allenatore più forte. Unica regola rispettare un filo logico, quindi vietato inserire tre play o quattro pivot, diciamo che lo schieramento dovrà in qualche modo rispettare un ordine preciso e quindi comprensivo di un play, una guardia, due ali e un centro. I giocatori sono elencati nella lista qui sotto.

Come votare scegliendo il proprio roster più forte?

Sarà semplicissimo. È stata creata per l’occasione una casella di posta elettronica: quintetto@laprovinciacr.it dove inviare la vostra squadra dei sogni di questi dodici anni di serie A. Non solo, sarà possibile fare le proprie scelte anche attraverso il nostro sito internet (www.laprovinciacr.it) scegliendo il titolo Vota il quintetto nella pagina principale e inserendo nei commenti la lista. E ancora attraverso Facebook. Nella pagina ufficiale del giornale La Provincia di Cremona e Crema si potrà selezionale il topic dell’ iniziativa e nei commenti lasciare il quintetto ideale.