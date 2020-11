E'più Casalmaggiore, martedì diretta Facebook con Lloyd e Partenio

CASALMAGGIORE (22 novembre 2020) - Appuntamento imperdibile per gli appassionati di Volley ed i tifosi della Èpiù Casalmaggiore martedì sera, alle 21, sulla pagina Facebook del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. In diretta con il giornalista Matteo Ferrari ci saranno infatti Carli Lloyd che dagli Stati Uniti ci racconterà della sua gravidanza, di quanto le manchi il Volley e del suo futuro, e Laura Partenio, infortunatasi a Firenze e costretta al forfait per la stagione. Sarà possibile inoltrare commenti e domande che saranno lette in diretta alle protagoniste.

