Crema 1908, col Breno è 2-2 in recupero

CREMA (22 novembre 2020) - Finisce in parità (2-2) il recupero tra il Crema 1908 e il Breno.

PRIMO TEMPO. Sono i nerobianchi che concretizzano alla primissima occasione con un’azione offensiva corale: il portiere Serio commette un errore, Ferrari interviene e Bardelloni la mette dentro di testa. E’ 1 a 0. Poi il Breno reagisce con forza ma il Crema stringe i denti e contiene gli assalti dei bresciani. Al 10’ un grande intervento difensivo di Baggi blocca un tiro in area dopo una ripartenza fulminea. Al 13’ Lordkipanize colpisce di potenza dopo un cross ma la palla esce dallo specchio della porta di Serio. Al 24’ e’ di nuovo un Baggi coriaceo a lanciarsi in scivolata e ad agganciare il pallone impedendo all’attaccante avversario di andare al tiro. Ma è tutta la difesa nerobianca a fare un ottimo lavoro di copertura davanti ad un Breno veloce e aggressivo. Al 28’ Ferrari si smarca bene in area dopo un lancio in fascia di Mapelli e un passaggio di Bardelloni ma il capitano nerobianco non centra la porta. Al 32’ Melchiori penetrante in area e calcia un diagonale alto davanti ad un Ziglioli ormai solo. Al 40’ Triglia intercetta un crisi sul secondo palo e si infila tra i difensori nerobianchi appoggiando di testa in rete. È 1 a 1. Nell’azione successiva viene ammonito Tanghetti. Al 45’ Bardelloni parte da metà campo e salta due uomini. Poi consegna la sfera a Campisi che in corsa scarta il difensore e tira di destro. Ma la palla esce alla sinistra del palo. Subito dopo l’arbitro Pistarelli manda le squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO. Dossena manda in campo Salami al posto di Campisi. Il Breno lancia una ripartenza efficace costringendo Ziglioli ad uscire dall’area per effettuare l’anticipo. Sul rimpallo Triglia calcia in porta ma la palla esce. Bella incursione del Crema con Mandelli che scodella in area ma Bignami non impatta in corsa. Occasione per il Crema al 52’ che non impatta di testa un pallone perfetto davanti porta sguarnita. Russo viene ammonito al termine di una ripartenza che si conclude con un fuorigioco fischiato contro il numero 3 nerobianco. Sbandamento all’11 e Mapelli chiude Tanghetti lanciato in rete. Ammonito Mandelli per il fallo su Lordkipanze. Al 61’ Bardelloni si procura lo spazio per andare al tiro ma Serio è sulla traiettoria. Lancio lungo per il Breno, l’attaccante viene atterrato ed è rigore per i bresciani. Batte Triglia al 64’ ed è gol: 2 a 1 per il Breno. Tacchinardi manda in campo Nolaschi per Sorteni. Cambi anche per il Crema: Laner e Viviani entrano al posto di Bignami e Gerevini. Al 73’ Braidich sostituisce Triglia. Entra Szfran ed esce Lordkipanize. Il Crema sbaglia una ripartenza e Tanghetti gira in porta ma Ziglioli si distende e para. Al 78’ Russo si procura un calcio di rigore e Ferrari realizza. È 2 a 2. Braidich tira secco nell’area nerobianca ma Ziglioli respinge salvando il risultato. Esce Tanghetti ed entra Libertazzi. Giallo per Tagliani. Al 45’ tiro dalla lunga distanza di Mapelli ma Serio la prende vicina al palo. Ammonito Baggi per uno scontro con il portiere. Il finale è tutto del Crema ma il risultato rimane invariato: è 2 a 2.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AC CREMA 1908: Ziglioli, Mapelli, Russo, Bignami, Gerevini, Baggi, Campisi, Mandelli, Ferrari, Bardelloni, Poledri. Viviani, Bardelloni, Poledri. A disp. Pennesi, Stringa, Adobati, Forni, Viviani, Ruscitto, Biglietti, Laner, Salami. All. Dossena

BRENO: Serio, Carminati, Boldini, Tagliano, Lordkinpanize, Melchiori, Triglia, Mondini, Baltrunas, Tanghetti, Sorteni. A disp. Lollio, Szfran, Galati, Pelamatti, Braidich, Manzoni, Ndour Pape, Nolaschi, Libertazzi. All. Tacchinardi

