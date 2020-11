Èpiù Casalmaggiore-S.Bernardo Cuneo: diretta ore 18

CREMONA (21 novembre 2020) - La Èpiù Casalmaggiore si immaginava di arrivare a quella che sarebbe dovuta essere l’ultima giornata del girone d’andata in ben altre condizioni di morale, di forma, di classifica. Invece il match che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18), al PalaRadi, la opporrà alla Bosca San Bernardo Cuneo ha tutta l’aria di essere l’ennesimo banco di prova per capire quanto a fondo possa andare questa squadra, specie dopo tutte le vicissitudini cui ha dovuto far fronte. Le ultime sconfitte in serie, con il placebo dell’opaca vittoria con Brescia e della bella sconfitta con Monza, hanno precipitato la formazione di coach Carlo Parisi in piena lotta salvezza e solo l’andamento lento di chi insegue concede a Casalmaggiore una posizione di classifica ancora lontana dall’ultimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO