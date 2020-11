Cremonese, Bisoli cambia tattica

CREMONA (11 novembre 2020) - “Sono una persona umile che vuole più bene alla Cremonese che a se stesso. So bene che ci siamo messi da soli in queste condizioni di classifica. Adesso sono pronto a fare un passo indietro e cambiare modo di giocare. Devo esaltare le caratteristiche di questa squadra e lavorerò sul 3-5-2. Bisogna saper essere realisti e voglio restare alla Cremonese. Non rinnego i miei obiettivi di classifica: voglio stare dalla parte sinistra della graduatoria e ci arriverò studiando nuove soluzioni”. Un fiume in piena Pierpaolo Bisoli che apre la settimana con rinnovato entusiasmo e deciso a cambiare ancora volto alla squadra grigiorossa dopo le due sconfitte consecutive che sono costate l’ultimo posto in classifica. Il tecnico ha annunciato dunque un cambiamento tattico. “Potete darmi del matto, ma ho scelto questa squadra perché può fare bene e voglio ancora dimostrarlo”.