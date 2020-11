Vanoli, altri due contagiati

CREMONA (9 novembre 2020) - Salgono a otto i casi di Covid all’interno del gruppo squadra Vanoli, nove in totale se si conta il gm Flavio Portaluppi (ma ormai guarito e negativizzato per fortuna). Il risultato dei tamponi rapidi non ha dato speranze e anche gli altri due elementi che avevano dato segnali poco incoraggianti con sintomi hanno avuto la spiacevole conferma. Il Covid ha colpito e sta colpendo duramente la società biancazzurra che, da prima della partita contro Pesaro con Jarvis Williams, si è trovata a far fronte a un’escalation di positivi. Dopo il rinvio contro Cantù, ora salterà anche la prossima trasferta in programma a Treviso.

