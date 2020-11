Pergolettese - Pro Vercelli (diretta alle 20.45)

CREMA (7 novembre 2020) - C'è la capolista Pro Vercelli questa sera (fischio d'inizio alle 20.45) allo stadio Voltini. Non certo l'avversario più malleabile che si possa desiderare, per una Pergolettese in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Pro Patria e Livorno.