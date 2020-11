Cremonese-Vicenza, probabile slittamento orario

CREMONA (6 novembre 2020) - Ci risiamo. Un caso di positività al Covid, forse due, nel gruppo squadra del Vicenza potrebbe far slittare l'inizio della gara con la Cremonese in programma domani alle ore 14 allo Zini. In attesa del comunicato della Lega B per ora le ipotesi sono due: il Vicenza potrebbe chiedere lo slittamento del fischio d'inizio di qualche ora oppure domandare il rinvio di 24 ore. Il tutto per consentire alla squadra veneta di effettuare un nuovo giro di tamponi e avere i risultati in tempo prima della partita.

