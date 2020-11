Coronavirus, Vanoli-Cantù non si gioca

CREMONA (4 novembre 2020) - Domenica, Vanoli-Cantù non si giocherà a causa del Coronavirus. La decisione era nell’aria ma ora è ufficiale. Ma non tanto per la situazione di Cremona, ancora da capire, ma per quella canturina in grande difficoltà nonostante i tamponi negativi di Jordan Bayehe e Andrea La Torre. Una scelta della Lega che comunque mette al riparo da ogni situazione di rischio. In questo momento la Vanoli ha un giocatore positivo e almeno altri cinque con sintomi ma attualmente ancora in attesa di sapere il risultato dei tamponi. Il laboratorio campano che si processa i molecolari per la serie A dovrebbe far pervenire ogni risposta entro domani mattina, ma non è certo.

