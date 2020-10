Cagliari - Cremonese diretta ore 14.30

CREMONA (28 otgtobre 2020) - La Cremonese tenta oggi il colpaccio a Cagliari nel terzo turno di Coppa Italia cercando di ripetere l’exploit della scorsa edizione quando riuscì a raggiungere gli ottavi di finale grazie ai successi contro la Virtus Francavilla per 4-0, quindi contro il Verona per 2-1 e l’Empoli per 1-0 al quarto turno. La corsa dei grigiorossi si arrestò solamente allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi che si impose per 4-0 prima di essere eliminata a sua volta ai quarti dal Napoli. Sulla carta, per la squadra di Bisoli arriva un impegno di alto livello per dare minuti a diversi elementi che hanno giocato meno.

