Lecce - Cremonese diretta ore 19

CREMONA (21 ottobre 2020) - La Cremonese vuole affrontare la trasferta di Lecce come esame per dare più lustro ai progressi mostrati contro il Venezia. Vista la qualità dell’avversario, dichiaratamente candidato al ritorno immediato in serie A, Pierpaolo Bisoli sa che un buon risultato in Salento cambierebbe sensibilmente l’appeal di una squadra che «in questo momento va sostenuta con calore e con fiducia». «Parliamo di una trasferta sicuramente difficile — ammette Bisoli — contro una squadra che è stata costruita per tornare in serie A e ha mantenuto parecchi giocatori di categoria superiore. La rispettiamo, ma la affrontiamo con grande umiltà per portare a casa il risultato. La Cremonese ha trovato una sua fisionomia, dobbiamo solo mantenere l’equilibrio cercando di spegnere le fonti di gioco importanti del Lecce. In Puglia vado con la massima fiducia dopo quanto ho visto contro il Venezia». Il tecnico grigiorosso si prepara al turn over, in parte già previsto dal calendario fitto, in parte dettato da scelte obbligate: «Alfonso e Bianchetti staranno a casa per recuperare contro il Brescia. Bianchetti ha preso una botta all’anca e Alfonso alla gamba, quindi non possiamo rischiarli con le gare troppo ravvicinate. Tra oggi e la sosta devono riprendere, spero almeno per Brescia».

