Pergolettese battuta la Pro Sesto (1-0), secondo successo per i gialloblu

CREMA (18 ottobre 2020) - Vince la Pergolettese al Voltini contro la Pro Sesto, secondo successo stagionale per i gialloblu. Una gara non facile per la formazione di mister Contini che ha comunque vinto meritatamente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PERGOLETTESE: Ghidotti; Candela, Lucenti, Ferrara, Villa; Figoli, Panatti, Duca; Varas, Scardina, Morello. All. Contini. A disposizione Labruzzo, Bakayoko, Ceccarelli, Andreoli, Tosi, Faini, Scarpelli, Palermo, Piccardo, Lamberti, Bariti, Longo.

PRO SESTO: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Ntube; Gianelli, Gattoni, Palesi; Mutton, De Respinis, Scapuzzi. All. Parravicini. A disposizione Del Frate, Maldini, Di Munno, Cominetti, Miscioscia, Parrinello, Bosco, Maffei, Marchesi, Spaviero, Franco.

ARBITRO: Lovison di Padova (1° Assistente D’Ascanio di Roma 2, 2° Assistente Minafra di Roma 2; 4° Ufficiale Zanotti di Rimini.

95' Partita terminata.

91' Contropiede con Villa che penetra centralmente e conclude uno scambio che lo porta a calciare da dentro l'area avversaria. Colpisce male.

88' Cominetti protegge palla dentro l'area, scarica a De Respini, che calcia alto dal limite.

87' Pro Sesto tutta protesa in attacco a caccia del pareggio.

86' Tiro di Villa deviato in angolo.

84' Fuori Morello, dentro Faini.

79' Ammonito Caverzasi per proteste.

78' Spaviero spreca davanti alla porta di Ghidotti, schiacciando la palla a terra.

75' Partita tesissima, giocatori di entrambe le squadre molto nervosi.

74' Ammonito Ghidotti per perdita di tempo.

72' Rimpallo infinito in area, che termina con la palla di poco fuori dalla porta di Ghidotti. Prima occasione della gara per la Pro Sesto.

71' Esce Figoli, entra Andreoli.

70' Esce Pecorini, entra Franco.

67' ESPULSO Marchesi per protesta in seguito ad un fallo fischiato a centrocampo.

Marchesi per protesta in seguito ad un fallo fischiato a centrocampo. 64' Triplo cambio per il Pergo: escono Duca, Scardina e Varas, entrano Piccardo e Longo e Palermo.

62' Doppio cambio per gli ospiti: escono Palesi e Gianelli, entrano Cominetti e Marchesi.

59' La Pro Sesto ha reagito con veemenza allo svantaggio e negli ultimi due minuti ha creato diversi problemi alla difesa gialloblu.

55' GOOOL! Cross dalla trequarti, palla che arriva sul secondo palo a Morello, il quale serve l'assist per il gol di Scardina (1-0).

Cross dalla trequarti, palla che arriva sul secondo palo a Morello, il quale serve l'assist per il gol di Scardina (1-0). 54' Nulla di fatto tra le due squadre.

46' Primo angolo per la Pro Sesto.

Secondo tempo iniziato.

45' Fine primo tempo.

39' Primo tiro della Pro Sesto, con Scapuzzi che spedisce fuori una palla senza pretese.

38' Morello ci prova dai 25 metri, palla debole che non si alza e finisce a lato della porta.

35' Retropassaggio intercettato da Varas, che da dentro l'area per poco non riesce a servire Scardina in una zona di pericolo davanti alla porta della Pro Sesto.

34' Altra occasione, con Duca che si crea spazio al limite dell'area e calcia un rasoterra di poco a lato della porta.

32' Occasione Pergo! Varas di testa quasi a colpo sicuro non riesce a direzionare bene la palla e spedisce a lato.

28' Mancino di Villa dal limite: deviato in angolo.

26' Si lotta sulle fasce, mentre il conto dei tiri al minuto 26 è uno solo, nessuno in porta.

20' Momento buono per gli ospiti, a cui riescono le giocate individuali e collettive per arrivare in area, ma finora senza mai riuscire a calciare.

15' Morello lanciato verso la porta viene fermato dalla segnalazione del guardalinee, per un fuorigioco che sembrerebbe al limite.

13' Prima ammonizione per la Pro Sesto per intervento troppo deciso su Duca in zona trequarti.

8' Intervento di Gianelli in scivolata su Morello, che stava puntando l'area. Sulla punizione arriva il colpo di testa di Ferrara troppo debole per impensierire Livieri.

6' Nessuna azione rilevante per ora.

Partita iniziata.

