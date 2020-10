E'più Casalmaggiore - Chieri diretta ore 17

CREMONA (18 ottobre 2020) - La serie A si interroga sulla possibilità di proseguire il campionato, con i contagi che hanno già bloccato anche Cuneo-Bergamo di questo turno oltre ad aver imposto il rinvio di Novara-Cuneo e Brescia-Busto, ma intanto una nuova giornata è alle porte e dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Savino del Bene Scandicci, la Èpiù Casalmaggiore è chiamata al riscatto nel match che oggi la vede di scena al PalaRadi contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

Le padrone di casa godono dei favori del pronostico ma questo pazzo inizio di stagione ha insegnato a guardare oltre i valori ipotetici e badare al sodo delle prestazioni messe in campo e per questo le piemontesi di coach Bregoli rappresentano avversario ostico da non sottovalutare.

