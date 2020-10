Vanoli Cremona - Varese diretta ore 20,30

CREMONA (17 ottobre 2020) - Vanoli alla ricerca della continuità. Dopo l’impresa di sette giorni fa alla Segafredo Arena contro la corazzata Virtus Bologna per i biancoblu è ora tempo di tornare sul parquet amico (match con 525 biglietti disponibili) per la sfida di questa sera alle 20.30 contro Varese. Una gara importante in ottica salvezza nonostante l’Openjobmetis abbia dimostrato di avere qualità a partire dal leader tecnico ed emotivo Luis Scola, sin qui miglior marcatore del campionato con 21.7 di media. Una gara importante per cercare di aggiungere un secondo mattone al sentiero che conduce alla permanenza nella categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO