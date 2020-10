Cremonese - Venezia diretta ore 14

CREMONA (17 ottobre 2020) - Si torna a giocare dopo due settimane di sosta e la Cremonese va alla caccia del primo successo della stagione oggi contro il Venezia (stadio Zini, ore 14). Pierpaolo Bisoli ha lavorato nei giorni scorsi in due direzioni: portare tutti i grigiorossi sullo stesso livello di condizione fisica e trovare un equilibrio tattico come lui steso ha spiegato alla vigilia della gara. «La squadra sta crescendo — esordisce l’allenatore — anche se quelli più indietro di condizione nella prima settimana hanno lavorato meno. Si sono uniti nella seconda settimana e cominciamo ad avere una discreta omogeneità di condizione. Mancheranno Zortea e Fornasier che segue una preparazione individuale molto intensa. All’ultimo è rimasto fuori anche Ghisolfi per un fastidio alle gambe».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO