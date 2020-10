Città senza la Maratonina dopo 19 anni

CREMONA (16 ottobre 2020) - Domenica sarebbe stato il giorno più atteso dai runner di casa nostra e non solo. Quello della Maratonina di Cremona. Dopo 19 anni per la prima volta invece, mancherà quella bellissima e colorata marea di gente a popolare i 21 km del percorso. Mancherà l’emozione di sapere se sarebbe stato l’anno dell’abbattimento del record della corsa, mancherà la falcata micidiale dei top runner keniani, così come quella un po’ più stentata degli amatori che come obiettivo, hanno solo quello di arrivare in Piazza del Comune. Mancheranno la musica, il villaggio corsa di piazza Stradivari, le medaglie per tutti i partecipanti, il tifo dei cremonesi negli angoli più suggestivi. Mancheranno una grande festa e tanti sorrisi, ma con la promessa, di ritrovarli tutti, ancora più belli, nel 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO