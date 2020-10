Scandicci-Èpiù Casalmaggiore: diretta ore 20,30

SCANDICCI (14 ottobre 2020) - Il primo turno infrasettimanale della stagione oppone la lanciatissima Èpiù Casalmaggiore alla corazzata Savino del Bene Scandicci proponendo subito alla truppa di coach Parisi un test più che attendibile per capire quanto possa essere rapida la propria ascesa ora lanciata da sei punti in sei giorni.

Il 3-0 inflitto a Perugia, lucidato davanti agli occhi del PalaRadi sabato, ha destato sensazioni più che confortanti perché la squadra ha confermato di avere qualità tecniche indiscutibili e di avere anche quella cattiveria necessaria per far punti nei match che contano; non bastasse, ha messo in mostra il nuovo arrivo Ananda Marinho assegnandole così, da subito, il ruolo da titolare e convincendo anche i più scettici della bontà della scelta operata da via Baslenga.





