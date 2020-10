Segafredo Virtus Bologna - Vanoli Cremona diretta ore 20

CREMONA (10 ottobre 2020) - Sono due gli anticipi della terza giornata del massimo campionato di basket in calendario questa sera ed entrambi si disputano a Bologna: alle ore 20.30 la Fortitudo Lavoropiù ospita alla Unipol Arena la Dolomiti Energia Trento (entrambe sono ancora a quota zero vittorie in classifica), mentre mezz’ora prima — alla Segafredo Arena — la capolista Virtus Segafredo di Sasha Djordjevic riceve la Guerino Vanoli Cremona. Confronto impari, almeno sulla carta, con tutti i favori del pronostico dalla parte della formazione di casa e, diciamoci la verità, difficile dare torto al comune pensiero degli addetti ai lavori che si aspettano un sol boccone da parte bianconera.

La situazione attuale, con il ritardo accumulato nella preparazione a causa delle note vicende estive, e con un roster costruito al minimo del budget e con l’obiettivo molto meno ambizioso (rispetto a quello della Segafredo) di conquistare la salvezza, magari il prima possibile, vede il piatto della bilancia pendere vertiginosamente dalla parte della Djordjevic band. Questo però non permette ai giocatori biancoblu di coach Paolo Galbiati solo di pensare di scendere in campo questa sera senza la minima intenzione di lottare o provare a creare qualche grattacapo alla nobile avversaria. Stasera occorre uno spirito guascone, quello del «tutti per uno, uno per tutti» con l’obiettivo primario e fondamentale di proseguire nella crescita del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO