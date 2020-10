Inseguimento a squadre, Marta Cavalli si conferma campionessa europea

FIORENZUOLA D’ARDA (8 ottobre 2020) - La cremonese Marta Cavalli si conferma campionessa europea under 23 nell’Inseguimento a squadre. Sulla pista di Fiorenzuola, la 22enne di San Bassano ha conquistato per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro con il quartetto azzurro, al fianco delle compagne Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. L’Italpista rosa del ct Dino Salvoldi ha liquidato in finale il quartetto della Germania, chiudendo in trionfo con un tempo di 4’36’’080 (alla velocità media di 52 km/h) contro il 4’38'400 delle tedesche Franziska Brausse, Lena Reissner, Finja Smekal e Lea Teutenberg. Le azzurre hanno meritato il gradino del podio dominando la specialità fin dai turni di qualificazione nel mattino, per poi far suonare l’inno di Mameli al velodromo ‘’Attilio Pavesi’’ dopo il netto e decisivo successo sulla Germania. Il bronzo è andato alla Polonia, che nella finale di consolazione per il 3° posto ha prevalso sull’Ucraina.

