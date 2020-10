Pistoiese - Pergolettese diretta ore 18.30

CREMA (7 ottobre 2020) - Nemmeno il tempo per gioire della prima vittoria stagionale e per preparare il nuovo impegno, che la Pergolettese ieri pomeriggio era già sul pullman, pronta ad affrontare la trasferta di Pistoia. Nella graziosa città toscana, oggi alle 18,30 i gialloblù disputeranno il primo dei nove turni infrasettimanali di campionato che questa stagione riserva. La truppa cremasca ieri mattina ha sostenuto il solito giro di tamponi, dopodiché si è allenata, ha pranzato ed è partita. Anche se si gioca nel tardo pomeriggio e la trasferta non è delle più lunghe, la società ha deciso per il ritiro, come si conviene alle squadre professionistiche. Un segnale che non si vuole lasciare niente al caso. Dopo la vittoria mancata di Lucca e quella centrata domenica al Voltini contro l’Albinoleffe, la Pergolettese intende continuare nella sua striscia positiva.